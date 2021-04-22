РЕПОРТАЖ: Киокушинкай - философия победителя через преодоление боли, или Как минский тренер воспитывает в учениках характер

Красивый, в полную силу, с характером - стиль киокушинкай (кёкусинкай, киокушин, кёкусин) был создан в противовес множеству бесконтактных школ и самому принципу "карате без контакта". И это "сильнейшее карате" демонстрирует свою реальную мощь прежде всего на спортивных татами. Полноконтактные поединки - кумите - насыщены высокими ударами ногами и мощными ударами руками.

"Это один из самых зрелищных ударных видов спорта, очень популярный. Это работа над собственным телом, хороший способ самообороны и единственный, наверное, вид спорта, из которого уходят в другие виды - ММА, кикбоксинг - и становятся чемпионами. Наоборот - нет. Потому что это очень серьезная, колоссальная база", - перечисляет достоинства выбранного "будо" (пути) Олег Давидовский, тренер-преподаватель школы карате "Кайман". На его занятие в зале фитнес-клуба в Соснах с подрастающими чемпионами корреспонденты БЕЛТА приехали по следам успешного выступления учеников школы на недавнем чемпионате Беларуси.

Разминка: пробежки, приседания, кувырки... Каждое новое упражнение тренер объясняет тихо, но четко, коротко и понятно. "Хаджиме!" - и ребята уже при деле. "Яме!" - закончили упражнение. Разогревшись, мальчишки по команде рассредоточиваются - начинается "бой с тенью": замахи, удары руками и ногами по невидимому противнику.

Наконец приходит черед спарринга. Соперники надевают перчатки и накладки на ноги. А тренер поясняет для журналистов: спорт полностью контактный, взрослые спортсмены вовсе не используют экипировку, с 14 лет - только накладки, в младших возрастных группах есть защита - жилеты, шлемы.

Олег показывает, куда бить можно, а куда нельзя. Руками, например, нельзя бить в голову. Ногами разрешена работа на нижнем уровне (лоу-кики, инсайды), прямые удары маэ и даже любой удар ногой в голову, включая удар с разворота. Также разрешено ударять коленями по корпусу, в бок. Можно локтями по корпусу. И это только часть нюансов, которые мы успели запомнить с лету - правил много, тем более есть дифференциация по возрастным группам.

"Совсем недавно в киокушинкай произошли изменения в силу того, что карате (некоторые его виды) стало олимпийским видом спорта. И правила киокушинкай тоже старались максимально приблизить к общим. Возможно, кто-то очень хотел попасть на Олимпиаду в Токио, особенно японцы. Новые правила действуют уже порядка 2-3 лет, они используются на чемпионатах Европы и мира", - рассказывает Олег Давидовский.

Тем не менее, такой контактный вид карате, в котором в удар вкладывается полная сила, все равно в олимпийскую программу не вошел. "Лоу-кик должен быть лоу-киком - максимально сильно и мощно", - говорит тренер и тут же показывает.

"Это больно?" - интересуюсь я.

"Можете попробовать".

Мне дают макивару - что-то вроде очень плотной подушки, поглощающей силу удара. Через нее по ноге пробивает лоу-кик Давид Игнатенко, которому буквально на днях исполнилось 11 лет. И пробивает ощутимо. Не до боли, конечно, но сильно. Не будь макивары, наверняка, с первого удара меня бы подкосило.

Казалось бы, от таких "пинков" и у того, кто бьет, и у того, кто получает, все тело после спарринга должно быть синим. Но почему-то этого не происходит. "Чем классно отличается киокушинкай от других видов карате, так это набивом. Когда мы работаем над своим телом, то доводим его до того состояния, что отношение к удару становится... спокойным. Удар - это нормально. Преодолеть боль, потерпеть - это философия победителя. Это больно, но не так, как ненатренированному человеку. Ты привыкаешь - и это развивает характер. На соревнованиях бывает 4-5 боев в непрерывном темпе - тогда бывают и синяки. Но у моих ребят в основном набив тела такой, что обходимся без них", - рассказывает Олег.

Изначально у школы "Кайман" не было четкой цели быть в спорте, завоевывать медали. "Главное, что мы популяризируем карате, - объясняет тренер. - Но чтобы развиваться, надо учиться у сильнейших. Для этого мы постоянно ездим на сборы и соревнования, в международные лагеря. И последние года три перестали быть статистами. Я говорю не только про наш клуб. Это и федерация, в которой мы состоим. Постоянно привозим призовые места. И каждый из спортсменов борется за них. Есть сдвиг и по взрослым спортсменам. Например, руководитель клуба "Кайман" Андрей Филиппов в 2018 году был бронзовым призером чемпионата мира среди ветеранов, а в 2019-м стал чемпионом Европы среди ветеранов".

Сам Олег за годы тренерской работы подготовил столько чемпионов, что уже перестал считать. Даже у каждого из ребят, с которыми мы знакомимся на тренировке, есть за плечами призовые места на состязаниях разного уровня.

Ярослав Латушко занимается недавно, у него еще оранжевый пояс. Но уже на открытом кубке в Полоцке он занял второе и третье места - на республиканских соревнованиях.

Матвей Сафонов - обладатель синего пояса, бронзовый призер открытого первенства Samurai Open Cup 2020.

Егор Авхимович, как и Матвей, занимается третий год. Неоднократный призер и чемпион первенства "Самурай", а самое важное пока достижение - второе место на республиканских соревнованиях.

Еще трое ребят занимаются по 5-7 лет, уже заслужили желтый ученический пояс.

Денис Липеев - неоднократный призер и чемпион Беларуси, чемпион Минска по ката (техническому комплексу), дважды серебряный призер чемпионата Поволжья в России, участник Belarus Open Cup 2021 и открытого первенства Молдовы.

Андрей Лаптенок - чемпион и неоднократный призер Беларуси, серебряный и бронзовый призер чемпионата Поволжья, двукратный серебряный призер открытого первенства Молдовы (очень крупного турнира, который собирает около 600 спортсменов), бронзовый призер чемпионата Европы.

Давид Игнатенко - двукратный чемпион Беларуси по кумите, двукратный чемпион Беларуси по ката, двукратный чемпион Европы, двукратный чемпион кубка Поволжья по кумите и по ката, серебряный призер первенства Молдовы.

Популярность детского киокушинкай объясняется просто: это настоящее спасение для родителей гиперактивных детей, а также тех, которым нужна помощь в воспитании ответственности и характера в ребенке.

"Обычно, когда родители приходят к нам, им нужно занять ребенка физической активностью. К тому же в карате все начинается с дисциплины, особого этикета - еще один бонус к воспитанию личности. Но потом у родителей возникает вопрос: "А что дальше?" И это как раз уже развитие в спортивном направлении, когда самые старательные, те, кто хочет и у кого получается, двигаются по спортивной лестнице выше", - говорит Олег Давидовский.

Это трудный вид спорта, если подходить к нему серьезно. Очень большие нагрузки, требования к сдаче на пояс. Нормативы для претендентов на желтый ученический пояс, например, порядка 45 раз за подход отжаться и сразу же сделать 8 подтягиваний.

По три тренировки в неделю (перед соревнованиями в разы чаще), бег, кувырки, работа с гантелями, подтягивания... Для современных детей, которые, чего скрывать, страдают от малоподвижного образа жизни, первый месяц занятий в таком темпе становится стрессом. Но постепенно они настолько вливаются в процесс, что уже этого не ощущают, особенно когда процесс постоянный.

"Помню, иду из школы - висит объявление: набор в школу карате. Я сразу захотел, с лету. Побежал домой, папе говорю: "Хочу на карате!" По итогу, когда я пришел, ожидания сначала не оправдались. У нас была строгая дисциплина, а потом уже все остальное. В карате дисциплина - самое главное", - вспоминает Андрей Лаптенок, который занимается уже седьмой год.

Несмотря на строгие правила, парень не бросил занятия. "Потому что я мечтал драться, хотел выступать и побеждать. Завоевывать кубки и медали. Это чувство не передать. Когда очень хочется, прям "прет" - такое чувство", - поясняет юноша.

Имея за плечами семилетний опыт тренировок, Андрей приобрел "какой-то авторитет в школе". "Ко мне уже не так сильно лезут, потому что боятся, - поясняет школьник. - Но вообще у нас не принято использовать карате за пределами зала".

И тренер подтверждает: занятия очень хорошо разгружают голову, снимают психологическую напряженность через физическую нагрузку. Выпустил в зале пар, подрался - выходишь спокойный, расслабленный. Особенно "заходит" работа с макиварами, лапами (снаряжение для отработки ударов).

А больше всего тренеру и ребятам нравится оборудование, которое придумали россияне, - "рыцарь". По сути это целый доспех из накладок типа макивар, который превращает человека в нем в "ходячую грушу". Благодаря этому можно отрабатывать удары в полную силу на подвижном объекте, который еще и имитирует действия соперника. "Последние 3-4 года у нас это один из основных элементов подготовки профессионального спортсмена. Ребята по очереди надевают этот костюм, чтобы остальные выполняли определенные упражнения. Для того, кто внутри, это еще и хорошая набивка. Но на самом деле он плотнее макивар, удары ощущаются слабее".

Самого титулованного из своих нынешних учеников, как вспоминает Олег Давидовский, он сначала брать в группу не хотел. Родители привели Давида Игнатенко в школу "Кайман", когда ему было всего пять лет. "Для тренировок ребенок должен быть уже чуть более самостоятельным, чтобы адаптироваться. Рядом нет родителей, не у всех детей получается как следует стараться, - поясняет тренер. - Есть отдельные занятия для совсем малышей 4-5 лет - там своя программа, получается. Но в младшей группе пятилеткам тяжело".

Но родители Давида, хотя Олег Давидовский их пыл остужал, все равно были настойчивы: с интервалом в несколько недель они несколько раз приводили своего сына к тренеру. Хотели, чтобы ребенок умел себя защитить, чувствовал себя увереннее. Сам мальчик и не сопротивлялся особо, но и большого интереса к карате тогда не испытывал. "Сначала мне было сложно заниматься, потому что нужно было работать со старшими. Я сразу попал на общую тренировку, когда пришел. Это тяжело. Но меня заинтересовало - и я продолжил тренировки", - пояснил Давид.

Мальчик проявил завидное упорство и трудолюбие - по три тренировки в неделю, а на сборах при подготовке к соревнованиям (например, к Belarus Open Cup 2021) по два часа каждый день работал над физической формой и оттачивал мастерство. Трудно поверить, но сейчас у 11-летнего мальчишки пресс, которому позавидуют многие 20-30-летние. На недавних сборах он за подход мог подтянуться 30 раз.

К таким результатам вел путь постоянной работы над собой, который начинался с принятия того, что бывают и проигрыши. На них просто надо учиться. "У всех ребят первые соревнования проигрышные. Но философия карате учит, что неудачи - это часть жизненного пути. У тех ребят, которые понимают это и могут работать над своими ошибками, получается идти дальше и добиваться побед", - говорит тренер.

"Бывает, что проигрываешь полностью, тогда возникает вопрос к себе: что сделали не так? И раз в 3-4 месяца весь тренировочный процесс меняется с ног на голову: когда становится понятно, что есть элементы, которые надо отработать и подготовиться к новому турниру", - добавляет он. И отмечает, что никогда нельзя забывать: это дети, которым все еще хочется играть, баловаться, шалить, отдыхать. Бывает, что у них совсем нет желания тренироваться - тогда наставник меняет подход, например, предлагает вместо обычной тренировки киокушинбол. Иногда и вовсе отпускает спортсмена от погони за результатом. Чтобы тот занимался без стресса. Результаты бывают поразительными.

У Давида, например, тоже были моменты, когда он "буксовал". Перед первым его чемпионатом Европы он еле-еле цеплялся за призовые места, но в итоге стал первым. Были вопросы и перед вторым чемпионатом Европы, который, кстати, проводила Беларусь. "Приехало огромное количество спортсменов. Даже родители не верили, что Давид станет чемпионом - ну, максимум, призером. Все зависело от мотивации, настроя. Давид справился. То же самое Belarus Open Cup 2021 - это был тяжелейший турнир. После России особенно, потому что там мы проиграли по решению судий бронзовому призеру чемпионата мира. И теперь возникла та же проблема - в финале Давид дрался с мальчиком, которому три раза подряд проигрывал на чемпионатах в Беларуси. В этот раз мы отыгрались", - рассказывает о сложной череде поражений и побед воспитанника Олег Давидовский.

Всего у него тренируются порядка 50 человек: две группы в Соснах (и идет набор в группы 18+ по обучению приемам карате, самообороны - туда записываются в основном папы учеников Олега), еще группа в Тростенце и две - в Замосточье (малыши и спортсмены, которые занимаются уже по несколько лет).

На серьезные состязания тренер отправляет только тех, кто к ним готов. Вот недавно в СКА "Уручье" прошли международные по своему статусу соревнования Belarus Open Cup 2021. В них участвовали представители 15 стран, более 600 профессиональных спортсменов. Учитывая уровень, только трое из ребят, с которыми мы общаемся, были заявлены к участию.

"У Андрея (Лаптенка - Прим. БЕЛТА) не сложилось на Belarus Open Cup 2021 в целом, - комментирует наставник. - Зато первый бой ему запомнится надолго. Когда я увидел турнирную сетку, то был очень расстроен. Потому что первый бой у него был с представителем краснодарской школы, очень сильной. Тот бой продлился 15 секунд: с вертушки иппоном Андрей уложил соперника".

Кстати, то, что эти соревнования вообще состоялись, - большая удача. На киокушинкай, как и на спорт в целом, сильно повлияла пандемия коронавируса.

"2020 год пережили тяжело. Спорт замер, с весны до осени было затишье. А обычно у нас в году порядка 12-14 соревнований как для новичков, так и для спортсменов. Начало этого года чуть более оживленное, но все равно не в тех количествах, как хотелось бы. Границы закрыты и кубок Европы, чемпионат Европы пока не проводятся. Будут ли проводиться, мы не знаем. И другие крупные соревнования, в той же Молдове или российской Твери, куда нас постоянно приглашают, сейчас недоступны. Нужно много согласований. Мы в феврале ездили на Russian Open Junior Cup 2021 - один из самых лучших молодежных турниров в мире. Чтобы команда Беларуси туда попала, нужно было собрать много документов. Но все равно, думаю, если бы не помощь российской стороны, которая очень способствовала нашему участию, вряд ли мы бы пересекли границу", - делится Олег.

Международные спортивные лагеря тоже отменены, поэтому пока приходится обходится своими внутренними мероприятиями. Так, недавно состоялся республиканский чемпионат, в мае "Кайман" проведет свой небольшой клубный турнир. А дальше и спортсмены, и любители будут надеяться на улучшение обстановки.

"Но уже сейчас потери есть, к сожалению. Потеряли не только малышей, которые перестали ходить, но и спортсменов, которые долгое время занимались, титулованных. Проблема с коронавирусом как раз в том, что люди выпали из процесса. Трудно вернуться и привыкнуть к прежнему темпу", - объясняет тренер.

Для него самого примером и стимулом к развитию является его наставник Андрей Владимирович Филиппов. "Он мне показал, что такое карате, как им можно заниматься. Именно он вдохновил меня и на тренерскую работу. Буквально настоял на этом. До этого года, хотя было непросто, я совмещал работу в школе с тренерской: после целого дня вечером ездил на тренировки. А еще мне довелось встречать много интересных людей, когда ездил на сборы. Побывал на многих мастер-классах чемпионов и абсолютных чемпионов мира, известных тренеров. Это заряжает и заставляет стараться еще больше. Меня и учеников", - заключает Олег Давидовский.

Екатерина КНЯЗЕВА,

ФОТО Оксаны МАНЧУК,

БЕЛТА.-0-