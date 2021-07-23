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23 июля 2021, 13:55

РЕПОРТАЖ: Олимпийский Токио. Жара и эмоции

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Для гостей каждого крупного спортивного форума знакомство с будущими стартами начинается еще в аэропорту. Японская столица, изнывающая от летней жары, в этом смысле исключением не стала.

Местные воздушные гавани отданы на откуп организаторам главных стартов четырехлетия. Заботливые волонтеры и работники санитарных служб встречают спортсменов, журналистов и функционеров как только те ступают на японскую землю. Несмотря на строгость антиковидных мер, настроены они благожелательно и стремятся помочь, не создавая излишнего ажиотажа во время прохождения так называемых станций - пунктов, где у гостей внимательно проверяют документы и тестируют на COVID-19. Обойти их и попасть в число счастливчиков, которые получат заветную наклейку в паспорт о пребывании в Стране восходящего солнца, невозможно. Наиболее волнительный момент - ожидание результата теста на опасное заболевание в одном из залов аэропорта, переданных под нужды здравоохранения. Те, кто "чист", получают заветный квиток розового цвета и пропуск в волнительный мир грандиозного спортивного праздника. Если же цвет талончика иного цвета - добро пожаловать в специальную гостиницу, где вас непременно вылечат. Глядя на то, с каким почтением и заботой японцы относятся к гостям, в этом нет никаких сомнений.

Кстати, о японцах. Не секрет, что не все жители островного государства с энтузиазмом относятся к проведению в их столице Олимпиады, которой все порядком заждались. В сети полно гневных постов рассерженных на правительство людей, обвиняющих чиновников в равнодушии и нежелании позаботиться о здоровье населения Японии. Мол, все пропало, иностранцы всех заразят.

В офлайне же ситуация не столь драматична. В оставшееся до открытия Олимпиады время масштабных проявлений недовольства не видно. Похоже, скептики, поняв, что они не в силах повлиять на решение о проведении Игр, смирились с этим. Тем более, что антиковидные меры со стороны организаторов остаются весьма серьезными. Тесты на коронавирус уже стали частью масштабного мероприятия и вызывают у гостей Токио понимание. Безопасность превыше всего!

Вторая группа японцев настроена крайне доброжелательно, здесь каждый стремится помочь, искренне сокрушаясь, если попытка принести пользу не удалась. Такой настрой хозяев Игр позитивно влияет на настроение спортсменов и тренеров команд - участниц Олимпиады, журналистов. Все они с удовольствием фиксируют практически каждый шаг на японской земле, оперативно делясь с родными и близкими впечатлениями в соцсетях. Благо с доступом в интернет трудностей в стране, славящейся своими технологиями, нет.

Несмотря на большие потери и затраты, связанные с решением проводить Олимпиаду без зрителей, масштабность мероприятия все равно ощущается. Местные спорткомплексы мирового класса, часть которых ведет свою историю с 1964 года (когда летние Игры в первый раз гостили на этих островах), преобразились и радуют гостей комфортом и технологичностью. Жаль, что трибуны большинства из них из-за решения правительства Японии, опасающегося последствий разгула пандемии, не будут заполнены. Островитяне знают толк в спортивных зрелищах и обычно не жалеют эмоций, поддерживая атлетов.

Главные герои соревнований, несмотря на такое решение, настроены показать свои лучшие результаты, радуя своих болельщиков новыми рекордами и медальными свершениями.

Надеемся, что и у белорусских любителей спорта поводов для радости за своих олимпийцев будет более чем достаточно, что наши атлеты покажут настоящий чемпионский характер и волю к победе.-0-

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Олимпиада репортаж Япония
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