Решающий этап SEHA-лиги отложен на неопределенный срок

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Решающий этап SEHA-лиги перенесен в связи с опасностью распространения коронавируса. Такое решение принял исполком лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Матчи "Финала четырех" должны были пройти 3-5 апреля в хорватском Задаре, но ввиду сложившейся ситуации с COVID-19 турнир отложен на неопределенный срок.

Пока известны два участника "Финала четырех" девятого сезона SEHA-лиги - Брестский гандбольный клуб имени Мешкова и хорватский "Загреб". Брестчане в 1/4 финала дважды переиграли украинского чемпиона запорожский "Мотор" - 30:28 (дома) и 33:28 (в гостях). Лидер атак БГК Никита Вайлупов уверенно возглавляет бомбардирскую гонку, забросив 103 мяча. Чемпионы Хорватии были сильнее словацкого "Татрана" из Прешова - 25:21 (в гостях) и 28:16 (дома).

Еще две команды, которые сыграют в решающем этапе, определятся после ответных четвертьфинальных поединков: "Вардар" (Скопье, Северная Македония) - "Нексе" (Нашице, Хорватия; первый матч - 31:30), "Веспрем" (Венгрия) - "Войводина" (Нови-Сад, Сербия; первый матч - 31:26). Здесь ответные встречи должны были состоятся 14 и 15 марта.

В прошлом сезоне победителями SEHA-лиги стали гандболисты "Вардара", выигравшие в финальном матче у "Загреба" со счетом 26:23, БГК имени Мешкова завоевал бронзу, победив "Нексе" с результатом 24:19.-0-