Республиканский турнир по спортивной акробатике пройдет в Могилеве 1-5 марта

26 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Республиканский открытый турнир по спортивной акробатике "Киндр-сюрприз" пройдет в Могилеве 1-5 марта, сообщили БЕЛТА в Могилевской городской специализированной детско-юношеской школе олимпийского резерва "Багима" имени О.Г.Мищенко.

В соревнованиях примут участие команды из Минска, Могилева, Витебска, Гомеля, Барановичей, Мозыря. Кроме этого, прибудут спортсмены из Москвы. "Всего на турнире выступят около 150 спортсменов в возрасте от 6 до 16 лет. Победа для многих из них станет пропуском в национальную сборную по данному виду спорта, позволит участвовать в престижных международных соревнованиях. Начинающие спортсмены делают здесь свои первые шаги в большой спорт, а для более опытных это отличный повод повысить свое мастерство и получить соревновательный опыт", - отметили организаторы.

Соревнования пройдут в областном центре уже в 16-й раз. И, по словам организаторов, они всегда вызывают большой интерес как у спортсменов, так и у зрителей. Церемония открытия состязаний состоится 3 марта в 12.30, церемония закрытия - 5 марта в 14.00.

Организаторы турнира: управление спорта и туризма Могилевского облисполкома, отдел спорта и туризма Могилевского горисполкома, Могилевская городская СДЮШОР "Багима" имени О.Г.Мищенко.-0-