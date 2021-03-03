Результативная передача Егора Шаранговича не помогла "Нью-Джерси" победить "Нью-Йорк Айлендерс"

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Результативная передача белорусского хоккеиста Егора Шаранговича не помогла "Нью-Джерси" победить "Нью-Йорк Айлендерс". В домашнем поединке регулярного чемпионата НХЛ "Девилз" были побеждены - 1:2 (0:0, 0:0, 1:2), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорус провел на льду 18 минут, совершил один перехват и четырежды бросал по воротам. Также на счету Егора Шаранговича результативная передача. Незадолго до финальной сирены, он получил шайбу от Никиты Гусева и отправил ее на пятачок перед воротами "Островитян". Майлз Вуд возможности отличиться не упустил. К сожалению болельщиков "Дьяволов", к тому моменту их любимцы уступали уже со счетом 0:2. Голы в составе команды, за которую выступал ныне один из тренеров минского "Динамо" Михаил Грабовский, на свой счет записали Оливер Вальстрем и Андерс Марк Ли.

Отметим, что впервые в сезоне на домашний матч "Нью-Джерси Девилз" были допущены зрители, 1800 человек по протоколу.-0-