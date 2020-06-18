РНПЦ спорта получил гуманитарную помощь из Арабских Эмиратов

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский научно-практический центр спорта получил сегодня гуманитарный груз из Объединенных Арабских Эмиратов для борьбы с распространением коронавируса. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила директор Центра Ирина Малеваная.

Председатель совета директоров инвестиционной компании Emaar Properties Мухаммед Али аль-Аббар от имени Объединенных Арабских Эмиратов оказал безвозмездную благотворительную помощь Министерству спорта и туризма Беларуси. "Передано более 12 т средств индивидуальной защиты и антисептических растворов. Груз решено перенаправить нашей организации", - сказала Ирина Малеваная.

Безвозмездную помощь планируется использовать для поддержания необходимого санитарного режима на ведомственных объектах, безопасных условий для работы медицинского персонала и тренировочного процесса. В получении и доставке груза значительное содействие оказали Национальный олимпийский комитет и Министерство по чрезвычайным ситуациям Беларуси.

РНПЦ спорта является головным республиканским учреждением в сфере медицинского и научно-методического обеспечения подготовки национальных сборных команд и спортивного резерва. В период эпидемического неблагополучия центр координирует работу региональных диспансеров спортивной медицины, главных спортивных объектов страны, республиканских центров олимпийского резерва.-0-