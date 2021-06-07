Роджер Федерер снялся с "Ролан Гаррос" перед матчем 1/8 финала

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известный швейцарский теннисист, восьмая ракетка мира Роджер Федерер принял решение завершить выступление на открытом чемпионате Франции перед матчем 1/8 финала, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Победитель 20 турниров серии "Большого шлема" на нынешних состязаниях в Париже выиграл три поединка, а потом снялся с турнира. Такое решение Роджер Федерер объяснил тем, что после двух операций на колене и года реабилитации он должен прислушиваться к своему организму и не торопить события, трех матчей пока достаточно. Таким образом, соперник швейцарца в 1/8 финала итальянский теннисист Маттео Берреттини (9-й номер мирового рейтинга) без борьбы вышел в четвертьфинал. Там его соперником будет победитель сегодняшнего матча между первой ракеткой планеты сербом Новаком Джоковичем и еще одним итальянцем Лоренцо Музетти (76).

В женском одиночном разряде сошел с дистанции очередной фаворит. Американка Серена Уильямс (8), которая 23 раза становилась чемпионкой турниров "Большого шлема", в 1/8 финала уступила казахстанской теннисистке Елене Рыбакиной (22) - 3:6, 5:7. До этого ракетки зачехлили еще шесть представительниц первой десятки мирового рейтинга: его лидер австралийка Эшли Барти, японка Наоми Осака (2), белоруска Арина Соболенко (4), украинка Элина Свитолина (6), представительница Канады Бьянка Андрееску (7) и чешка Каролина Плишкова (10). Третья ракетка планеты румынка Симона Халеп в Париже не выступает. Из топ-10 рейтинга WTA борьбу продолжают американская теннисистка София Кенин (5) и полька Ига Свентек (9).-0-