Роджер Федерер заявил об участии в Олимпийских играх-2020

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Швейцарский теннисист Роджер Федерер заявил, что выступит на Олимпийских играх 2020 года, которые пройдут в Токио, сообщает ТАСС

"Я спорил со своей командой уже несколько недель или месяцев, что должен делать летом 2020 года после Уимблдона и перед Открытым чемпионатом США. В конце концов мое сердце решило, что я снова сыграю на Олимпийских играх", - сказал теннисист.

Роджер Федерер четыре раза принимал участие в Олимпийских играх (2000, 2004, 2008, 2012). Олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро теннисист пропустил из-за реабилитации после операции на колене. Швейцарец стал олимпийским чемпионом в 2008 году в парном разряде (вместе со Стэном Вавринкой) и серебряным призером Олимпийских игр-2012 в одиночном разряде.

Уроженец Базеля является рекордсменом по количеству завоеванных титулов в мужском одиночном разряде на турнирах серии Большого шлема, всего на его счету 20 побед. Федерер восемь раз выигрывал Уимблдон, шесть раз - Открытый чемпионат Австралии, пять раз - Открытый чемпионат США, один - Открытый чемпионат Франции. Всего в его активе 102 титула на турнирах Ассоциации теннисистов профессионалов в одиночных разрядах. На данный момент в мировом рейтинге он занимает третье место.-0-