Роналдиньо включен в Зал славы бразильского футбола

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На стадионе "Маракана" состоялась торжественная церемония включения в Зал славы бразильского футбола экс-нападающего "Барселоны" и сборной Бразилии Роналдиньо, сообщает ESPN.

Слепок с отпечатками ног спортсмена стал почетным экспонатом Зала славы. В своем личном профиле в Instagram Роналдиньо признался, что до сих пор прокручивает моменты своей карьеры в голове, словно фильм. Он поблагодарил всех, кто поддерживал его на протяжении 20 лет карьеры.

В составе сборной Бразилии Роналдиньо был чемпионом мира и обладателем "Золотого мяча".-0-