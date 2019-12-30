Роналду в шестой раз стал лучшим футболистом года

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лучшим футболистом 2019 года по версии Globe Soccer Awards назван Криштиану Роналду. Об этом в Twitter сообщили организаторы премии.

Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии удостоился престижной награды в шестой раз. Раньше он получал ее в 2011-м, 2014-м и начиная с 2016-го.

Церемония награждения прошла в Дубае. Спортивные эксперты отметили вклад Роналду в победу "Ювентуса" на чемпионате Италии и его игру в составе сборной Португалии, которая помогла португальцам выиграть Лигу наций УЕФА.-0-