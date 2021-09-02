Россияне и хорваты сыграли вничью в квалификации футбольного ЧМ

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты сборной России сыграли вничью с хорватами в отборочном матче чемпионата мира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встреча на поле московского стадиона "Лужники" прошла с небольшим преимуществом гостей, они больше атаковали, но поразить ворота россиян не смогли. Подопечные Валерия Карпина, для которого это был первый матч в качестве главного тренера сборной России, проводили острые конрвыпады, но также безрезультатно - ничья 0:0. В другом матчах квалификационной группы Н футболисты Словении и Словакии в Любляне также разошлись миром - 1:1. В Та-Кали сборная Мальты неожиданно разгромила кипритов со счетом 3:0. Положение команд после четырех игровых дней: Хорватия - 7 очков, Россия - 7, Словакия - 6, Кипр - 4, Словакия - 4, Мальта - 4.

В группе А футболисты Португалии одержали волевую викторию над гостями из Ирландии - 2:1. Вплоть до 89-й минуты игры хозяева проигрывали, но в концовке свое веское слово сказал их лидер Криштиану Роналду, оформивший голевой дубль. С таким же результатом сборная Люксембурга победила у себя дома азербайджанцев. Положение команд: Португалия - 10 очков (4 матча), Сербия - 7 (3), Люксембург - 6 (3), Ирландия - 0 (3), Азербайджан - 0 (3).-0-