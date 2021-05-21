Россияне обыграли чехов на старте ЧМ по хоккею в Латвии

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российские хоккеисты обыграли чехов в стартовом матче на чемпионате мира в Риге (Латвия). Счет встречи - 4:3 (1:1, 1:1, 2:1) в пользу подопечных Валерия Брагина, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Команды, выступающие в группе А вместе с белорусами, с самого начала демонстрировали вязкую игру с минимумом опасных ситуаций у ворот друг друга. Сборная России за первую треть матча сделала девять бросков в ворота чехов и выиграла девять вбрасываний из 16. Что касается чехов, то они в первом периоде бросали по воротам Александра Самонова пять раз.

Первую шайбу в игре забросил на пятой минуте форвард россиян Антон Бурдасов, реализовавший численное большинство. Ассистентами выступили его коллеги по амплуа Михаил Григоренко и Иван Морозов. Впрочем, чехи через пять минут отыгрались. Якуб Флек ворвался в зону и с кистей отправил каучуковый диск под "блин" Александра Самонова.

Во втором периоде команды еще раз обменялись взятиями ворот. Сначала Артем Швец-Роговой вывел россиян вперед, забросив шайбу в меньшинстве. Затем, менее чем через две минуты, Якуб Врана сравнял счет.

В заключительной трети поединка россияне вновь вышли вперед благодаря голу Александра Барабанова на 46-й минуте матча. Но чехи вновь нашли в себе силы отыграться. Менее чем за три минуты до конца основного времени поединка взятие ворот на свой счет записал Доминик Кубалик.

Когда казалось, что матч перейдет в овертайм, чехов подвела небрежность в обороне. Они оставили без опеки у своих ворот Михаила Григоренко, который воспользовался возможностью и записал на свой счет бомбардирский балл.

В оставшееся время чехи пробовали атаковать, но им банально не хватило времени.-0-