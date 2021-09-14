Россияне разгромили египтян на старте чемпионата мира по мини-футболу

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В трех городах Литвы начался девятый чемпионат мира по мини-футболу с участием 24 команд со всех континентов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Вице-чемпионы планеты россияне в стартовом матче предварительной группы В не оставили ни малейшего шанса на успех соперникам из Египта, победив с крупным счетом 9:0. В другом поединке этого квартета спортсмены Гватемалы с минимальным преимуществом одолели команду Узбекистана - 5:4. В группе А сборная Казахстана уверенно переиграла команду Коста-Рики - 6:1, а венесуэльцы взяли верх над хозяином турнира сборной Литвы с результатом 2:1. Один из главных фаворитов мирового первенства команда Португалии, выступающая в группе С, победила таиландских спортсменов со счетом 4:1, марокканцы были сильнее сборной Соломоновых островов - 6:0. В квартете D пятикратные чемпионы мира бразильцы разгромили вьетнамцев - 9:1, а чехи выиграли у панамцев с результатом 5:1.

Еще в двух предварительных группах игры первого тура состоятся сегодня:

Е - Испания - Парагвай, Ангола - Япония;

F - Сербия - Иран, Аргентина - США.

Групповой этап финиширует 20 сентября, после чего в 1/8 финала выйдут команды, которые займут 1-2-е места в каждом квартете, а также четыре лучшие сборные из занявших третьи позиции. Первые поединки раунда плей-офф состоятся 22-24 сентября, четвертьфиналы пройдут 26-27 сентября, полуфиналы намечены на 29-30 сентября, а решающий поединок за чемпионский титул и матч за бронзовые награды состоятся 3 октября. Игры мирового первенства принимают арены Вильнюса, Клайпеды и Каунаса.

В финальном матче прошлого планетарного форума, проходившего в 2016 году в Колумбии, сборная Аргентины переиграла россиян со счетом 5:4, в поединке за бронзу иранцы одолели португальцев в серии послематчевых пенальти. Сборная Бразилии 5 раз становилась чемпионом мира, два титула у испанцев, один - у аргентинцев. Сборная Беларуси еще ни разу не проходила в финальную стадию мирового первенства, в квалификации нынешнего ЧМ белорусы успешно выступили на первом отборочном этапе, а в группе А элитного раунда финишировали на 4-й позиции.-0-