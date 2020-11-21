Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов победили на этапе Гран-при ISU в танцах на льду

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российские спортсмены Виктория Синицина и Никита Кацалапов победили в танцах на льду на этапе Гран-при ISU в Москве, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После того как россияне превысили мировой рекорд в ритм-танце, заработав у судей оценку 91,13 балла, они продолжили уверенное выступление в произвольной программе (126,38) и заработали в сумме 217,51 балла.

Остальные места на пьедестале достались также россиянам. Серебро у дуэта Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро - 206,91. Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин с оценкой 199,25 балла выиграли бронзу.

Представители Беларуси Виктория Семенюк и Илья Юхимук заняли 10-е место с результатом 146,38 балла.

Международный союз конькобежцев (ISU) в августе решил провести серию Гран-при с ограничениями. В соревнованиях могут участвовать три категории фигуристов: спортсмены, живущие в странах - хозяйках этапов, спортсмены, которые там тренируются, и фигуристы, которые смогут прибыть в данные страны, соблюдая все правила безопасности в условиях пандемии.-0-