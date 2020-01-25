Россияне Виктория Синицына и Никита Кацалапов выиграли золото на ЧЕ по фигурному катанию в Австрии

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россияне Виктория Синицына и Никита Кацалапов выиграли золото в спортивных танцах на чемпионате Европы по фигурному катанию в Австрии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

За свои номера в двух видах программы чемпионы Европы получили от судей оценку 220,42 балла. На втором месте завершили состязания лидеры после первого дня состязаний в данном виде программы, французские спортсмены Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон. У них на счету 220,28 очка. Замкнули тройку сильнейших еще одни представители России Александра Степанова и Иван Букин с итоговыми 211,29 пункта.

Белорусский дуэт Эмилия Колеганова и Владислав Полховский закончили континентальный форум после ритм-танца, который был оценен в 51,10 баллов. Эта оценка не дала возможности белорусам подняться выше 23-го места, и в число 20-ти пар, демонстрировавших свое мастерство в произвольном танце, они не попали.-0-