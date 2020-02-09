Россиянин Александр Большунов выиграл масс-старт 15 км свободным стилем на этапе КМ в Фалуне

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский лыжник Александр Большунов выиграл 15 км гонку с массовым стартом свободным стилем на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в шведском Фалуне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Итоговое время россиянина, который лидирует в общем зачете Кубка мира, 33 мин. 10,3 сек. С отставанием от победителя 0,8 сек. второе место занял норвежец Шюр Рете. Финишировавший третьим еще один россиянин Иван Якимушкин уступил своему соотечественнику 9,7 сек.

Белорусский лыжник Михаил Семенов финишировал на 36-м месте, показав время 35 мин. 10,0 сек.

Этап Кубка мира в шведском Фалуне проходит 8-9 февраля. В первый день состязаний стали известны победители в мужском и женском спринте "классикой". Завершит программу состязаний женский масс-старт на 10 км свободным стилем. -0-