Россиянин Александр Логинов победил в спринте на этапе КМ по биатлону в Оберхофе, белорусы набрали первые очки в сезоне

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский биатлонист Александр Логинов занял первое место в спринте на четвертом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе (Германия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Дистанцию в 10 км он преодолел за 25 мин. 20,9 сек. (0+0). Норвежец Йоханнес Бё уступил россиянину 25,2 сек., допустив промах на втором огневом рубеже. Бронзовым призером спринта стал Себастьян Самуэльссон из Швеции - + 36,8 (0+0).

Йоханнес Бё. Фото IBU

В итоге, впервые в нынешнем розыгрыше Кубка мира в мужской гонке победил кто-то не из дуэта Йоханнес Бё - Мартен Фуркад.

Лучший из белорусов в прошедшей гонке - Владимир Чепелин, который в итоговом протоколе разместился на 16 месте - + 1 мин. 43,4 сек. (0+2). Антон Смольский не допустил промахов на двух огневых рубежах, но молодому биатлонисту не хватило сил на заключительный отрезок дистанции, он занял 26 место - + 2 мин. 07,2 сек. (0+0). Роман Елётнов 34-й - +2 мин. 20,1 сек.(2+1), Сергей Бочарников занял 47 позицию - +2 мин. 45,7. сек. (0+2). Таким образом, трое наших биатлонистов впервые в сезоне сумели попасть в топ-40 по итогам индивидуального старта и набрать первые в сезоне очки.

Четвертый этап Кубка мира в Оберхофе продолжится 12 января гонками преследования у женщин (14.45) и мужчин (17.00).-0-