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07 января 2022, 15:32

Россиянин Александр Логинов выиграл спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе

Фото из архива
Фото из архива

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В немецком Оберхофе стартовал пятый этап Кубка мира по биатлону, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Победителем мужской спринтерской гонки на 10 км с двумя огневыми рубежами стал россиянин Александр Логинов, пробежавший дистанцию за 27 мин. 00,8 сек. при одном промахе на двух огневых рубежах. На второй позиции лидер общего зачета француз Эмильен Жаклен, отставший на 6,5 сек. (2 промаха), третье место занял норвежский биатлонист Стурла Легрейд (+15,1 сек.; 1 промах).

Лучшим из пяти представителей Беларуси стал Дмитрий Лазовский, занявший 27-е место (+1 мин. 21,9 сек ; 1). Остальные белорусские биатлонисты финишировали на следующих позициях: 39-й - Роман Елетнов (+1 мин. 47,5 сек.; 3), 46-й - Антон Смольский (+1 мин. 58,3 сек.; 4), 56-й - Никита Лобастов (+2 мин. 11,0 сек.; 3), 73-й - Сергей Бочарников (+3 мин. 00,7 сек.; 5).

Позже состоится женская спринтерская гонка на 7,5 км с двумя огневыми рубежами. В ней выступят шесть белорусских биатлонисток: Ирина Кручинкина (4-й стартовый номер), Ирина Лещенко (26), Анна Сола (37), Динара Алимбекова (55), Елена Кручинкина (61) и дебютант Кубка планеты Алина Пильчук (86). Перед стартом 5-го этапа Динара Алимбекова занимает 3-е место в общем зачете, имея 327 очков. Впереди норвежка Марте Олсбю-Ройселанн (417), второй идет шведская спортсменка Эльвира Эберг (387), на четвертой позиции австрийская биатлонистка Лиза Тереза Хаузер (321), замыкает пятерку лидеров белоруска Анна Сола, у которой 320 зачетных баллов. Еще две представительницы Беларуси Ирина Лещенко и Елена Кручинкина набрали по 19 очков и занимают 62-е и 63-е места соответственно. 

Завтра в Оберхофе пройдут смешанная эстафета и одиночный микст, 9 января также состоятся два старта - мужская и женская гонки преследования.-0-

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