Россиянин Даниил Медведев вышел в финал Australian Open

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россиянин Даниил Медведев стал вторым финалистом открытого чемпионата Австралии по теннису - 2022, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В поединке 1/2 финала Медведев за два с половиной часа одолел греческого теннисиста Стефаноса Циципаса - 7:6, 4:6, 6:4, 6:1. Россиянин вышел в четвертый финал турнира Большого шлема в карьере и во второй подряд финал на Australian Open. За титул первого гранд-слэма сезона Даниил сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем, решающая игра в мужской сетке состоится в воскресенье днем.

Завтра в Мельбурне пройдет финал открытого чемпионата Австралии - 2022 в женском одиночном разряде. В матче сойдутся местная спортсменка и первая ракетка мира Эшли Барти и американка Даниэль Коллинз. Игра стартует в 11.30 по белорусскому времени.-0-