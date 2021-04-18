Россиянин Инал Тасоев выиграл золото ЧЕ по дзюдо в Португалии

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россиянин Инал Тасоев, выступающий в весовой категории свыше 100 кг выиграл золото чемпионата Европы по дзюдо в Лиссабоне (Португалия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Представитель соседней страны на пути к победе преодолел сопротивление испанского атлета Иринела-Василе Григораса Челару, Даниэла Аллерсторфера из Австрии, грузина Гурама Тушишвили и голландца Хэнка Грола.

Голландец выиграл серебро, бронзовые награды на счету Гурама Тушишвили и чеха Лукаша Крпалека. Олимпийский чемпион Рио-2016 в стартовом поединке одолел белоруса Александра Ваховяка.

В категории 100 кг белорусский атлет Никита Свирид в первом круге победил Диого Бритеша из Португалии, а затем вынужден был признать превосходство будущего победителя в данной весовой категории Тома Никифорова из Бельгии. Помимо уроженца Брюсселя болгарского происхождения в число призеров попали Варлам Липартелиани из Грузии, ставший серебряным призером, а также Александр Иддир из Франции и Зейлим Коцоев из Азербайджана, выигравшие бронзовые медали.

В весе 90 кг не было равных грузинским атлетам. Лаша Бекаури выиграл золото, а его соотечественник Бека Гвиниашвили стал обладателем серебра. Россиянин Михаил Игольников и венгр Криштиан Тот выиграли бронзовые медали. -0-