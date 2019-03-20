Россиянка Алина Загитова лидирует после короткой программы на ЧМ по фигурному катанию

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская спортсменка, олимпийская чемпионка Пхенчхана Алина Загитова лидирует после короткой программы на чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит с 20 по 24 марта в Сайтаме (Япония), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Россиянка за свое выступление в комплексе Saitama Super Arena получила от судей 82,08 балла. На второй позиции находится японская фигуристка Каори Сакамото (76,86 очка), на третьей - спортсменка из Казахстана Элизабет Турсынбаева (75,96 балла).
Награды в одиночном катании будут разыграны после произвольной программы, которую фигуристки представят 22 марта. В этот же день в танцах на льду Беларусь представит пара Анна Кубликова и Юрий Гулицкий.-0-
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