Россиянки проиграли хоккеисткам США на олимпийском турнире в Пекине

5 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Российские хоккеистки проиграли сборной США на женском хоккейном турнире XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Россиянки, которые в Пхенчхане-2018 финишировали четвертыми, сегодня не смогли оказать серьезного сопротивления действующим олимпийским чемпионкам, уступив с сухим счетом 0:5. На старте соревнований в предварительной группе А российская команда обыграла швейцарок (3:1), а американские хоккеистки взяли верх над финской дружиной (5:2). Также, как и у американок, две виктории в активе сборной Канады, которая разгромила соперниц из Швейцарии (12:1) и Финляндии (11:1). Турнирное положение после двух туров: Канада - 6 очков, США - 6, Россия - 3, Швейцария - 0, Финляндия - 0.
Результаты сегодняшних встреч в квинтете В: Чехия - Швеция - 3:1, Япония - Дания - 6:2. Положение команд после двух туров: Япония - 6 очков, Чехия - 6, Китай - 3, Швеция - 0, Дания - 0.
Все команды группы А выйдут в четвертьфинал вне зависимости от результатов. Компанию на этой стадии им составят три лучшие сборные из квинтета B. Матчи группового этапа завершатся 8 февраля. Встречи 1/4 финала запланированы на 11 и 12 февраля. Полуфинальные игры состоятся 14 февраля, матч за 3-е место пройдет 16 февраля, главный финал за олимпийское золото состоится 17 февраля.-0-