Российские биатлонисты выиграли эстафету на этапе Кубка мира в Оберхофе

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда России выиграла мужскую эстафетную гонку 4×7,5 км на четвертом этапе Кубка мира по биатлону, который завершился сегодня в немецком Оберхофе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Российские биатлонисты Максим Цветков, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко и Александр Логинов прошли дистанцию за 1 час 20 мин. 54,3 сек. На второй итоговой позиции сборная Франции (+1 мин. 01,1 сек.), третье место заняла команда Австрии (+2 мин. 18,6 сек.).

Белорусская дружина, за которую выступали Антон Смольский, Владимир Чепелин, Роман Елетнов и Сергей Бочарников, финишировала 13-й, уступив победителям 5 мин. 46,7 сек.

Следующий кубковый этап пройдет в немецком Рупольдинге. Его программа такова:

16 января - мужской спринт.

17 января - женский спринт.

18 января - мужская эстафета.

19 января - женская эстафета.

20 января - мужской масс-старт; женский масс-старт.-0-