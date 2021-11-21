Российские фигуристы первенствовали на турнире серии "Челленджер" в Польше

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российские фигуристы первенствовали на турнире серии "Челленджер" в Варшаве (Польша), сообщает БЕЛТА.

В соревнованиях танцевальных дуэтов золото выиграли Диана Дэвис и Глеб Смолкин с оценкой 199,90 балла, что является их личным рекордом. Второе место заняли японцы Кана Мурамото и Дайсуке Такахаси - 190,16 балла. Бронзу завоевали танцоры США Кэролин Грин и Майкл Парсонс - 187,84 балла. Белорусская пара Виктория Семенюк и Илья Юхимук имеет 156,38 балла.

В стартах женщин не было равных не избежавшей падений россиянке Майе Хромых - 194,02 балла. Второе место заняла Нина Петрокина из Эстонии - 188,86 балла. Третья позиция в итоговом протоколе у экс-россиянки Екатерины Кураковой, выступающей за команду Польши, - 187,80 балла. -0-