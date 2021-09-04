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04 сентября 2021, 10:52

Российские футболисты сыграют с киприотами в отборочном матче ЧМ

Фото из социальных сетей
Фото из социальных сетей

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В европейском отборочном турнире футбольного чемпионата мира 2022 года сегодня пройдут очередные матчи, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В квалификационной группе Н сборная России сыграет в Никосии с командой Кипра. В предыдущем туре россияне в Москве разошлись миром с хорватами (0:0), а киприоты неожиданно проиграли в гостях мальтийцам (0:3). Сегодня хорваты встретятся в Братиславе со словаками, а в Любляне словенцы примут мальтийцев. Положение команд после четырех игровых дней: Хорватия - 7 очков, Россия - 7, Словакия - 6, Словения - 4, Мальта - 4, Кипр - 4.

Футболисты Украины примут в Киеве лидера группы D сборную Франции. В прошлом туре оба соперника завершили свои поединки вничью - украинцы в гостях у Казахстана (2:2), а французы дома с Боснией и Герцеговиной (1:1). Казахстанские футболисты сегодня сыграют в Хельсинки с финнами. Положение команд: Франция - 8 очков (4 матча), Украина - 7 (4), Финляндия - 2 (2), Босния и Герцеговина - 2 (3), Казахстан - 2 (3).

Также сегодня пройдут игры еще в трех группах:

А - Ирландия - Азербайджан, Сербия - Люксембург. Положение команд: Португалия - 10 очков (4 матча), Сербия - 7 (3), Люксембург - 6 (3), Ирландия - 0 (3), Азербайджан - 0 (3).

F - Фарерские острова - Дания, Израиль - Австрия, Шотландия - Молдова. Положение команд после четырех туров: Дания - 12 очков, Израиль - 7, Австрия - 7, Шотландия - 5, Фарерские острова - 1, Молдова - 1.

G - Латвия - Норвегия, Нидерланды - Черногория, Гибралтар - Турция. Положение команд после четырех туров: Турция - 8, Нидерланды - 7, Норвегия - 7, Черногория - 7, Латвия - 4, Гибралтар - 0.

Сборная Беларуси свой четвертый матч в квалификационной группе Е проведет завтра в Казани против команды Уэльса. На этой неделе белорусы уступили в Остраве сборной Чехии со счетом 0:1. Футболисты Уэльса в товарищеском матче сыграли вничью в гостях у финнов - 0:0. Еще в одном завтрашнем поединке бельгийцы примут в Брюсселе чехов. Положение команд: Бельгия - 10 (4), Чехия - 7 (4), Уэльс - 3 (2), Беларусь - 3 (3), Эстония - 0 (3).-0-

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