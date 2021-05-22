Российские хоккеисты победили Великобританию во втором для них матче на ЧМ в Риге

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В споре команд из группы А российские хоккеисты победили Великобританию во втором для них матче на чемпионате мира в Риге, со счетом 7:1 (4:1, 1:0, 2:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Дружина с туманного Альбиона смогла сдерживать атаки соперников первые три-четыре минуты встречи, но затем россияне захватили инициативу за счет комбинационного хоккея.

Уже к середине первого периода подопечные Валерия Брагина фактически решили судьбу матча после двух голов Антона Бурдасова и взятий ворот Михаилом Григоренко и Сергеем Толчинским. Впрочем, незадолго до сигнала на перерыв, Лиам Кирк смог отквитать одну шайбу. Отметим, что британцы играли в большинстве.

Во втором периоде россияне продолжили давление на ворота соперников, но отличились они лишь однажды. Автором пятой шайбы стал выступающий за московский ЦСКА воспитанник минской “Юности” Павел Карнаухов. Автор шайбы ушел от защитника, обыграл вратаря и закатил шайбу в ворота соперников.

В заключительной трети поединка россияне еще дважды огорчили оппонентов. На 50-й минуте отличился Андрей Кузьменко, а через три с небольшим минуты шайба побывала в воротах британцев после дальнего броска Антона Слепышева, одним из ассистентов которого стал Павел Карнаухов. Сначала судьи не увидели взятия ворот, однако видеоповтор доказал правоту россиян.

Несмотря на большую разницу в счете, концовка матча прошла под аккомпанемент атак российских хоккеистов, но счет до финальной сирены не изменился.

В группе В поединок между финскими и американскими хоккеистами носил куда более упорный характер. Победу в данном противоборстве праздновала европейская ледовая дружина – 2:1 (0:0, 2:1, 0:0). У северян отличились Атте Охтамаа и Ииро Пакаринен. У американцев автором заброшенных шайб стал Джейсон Робертсон.

Также сегодня в вечерней части второго дня соревнований сборная Латвии, сенсационно обыгравшая на старте канадцев со счетом 2:0, сыграет с казахстанскими хоккеистами, а уступившая россиянам команда Чехии сразится с конкурентами из Швейцарии. Напомним, что белорусские хоккеисты, проигравшие в стартовом поединке турнира команде Словакии с результатом 2:5, свой второй поединок проведут 23 мая против шведской дружины. "Тре круннур" сегодня сенсационно уступили датчанам - 3:4 (0:0, 2:3, 1:1).

После завершения первого этапа в четвертьфинал выйдут по 4 лучшие команды из каждой группы. В связи с отменой мировых чемпионатов в низших группах никто не покинет элитный дивизион.-0-