Российские журналисты посетили спортобъекты II Европейских игр

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители российских средств массовой информации посетили сегодня спортивные объекты II Европейских игр. Журналистам подробно рассказали о работе главных комплексов предстоящих в июне 2019 года состязаний - "Минск-Арены" и стадиона "Динамо", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Состоялась также встреча с министром спорта и туризма Беларуси Сергеем Ковальчуком и директором фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Георгием Катулиным.

Руководитель спортивной отрасли, обращаясь к представителям СМИ, отметил, что на текущей неделе в Минске состоялось совместное заседание коллегий Минспорта Беларуси и России, на котором подведены итоги и подписана программа сотрудничества на ближайшие два года. Отвечая на вопрос российских журналистов, какую основную цель преследует Беларусь, выступая организатором Европейских игр, Сергей Ковальчук подчеркнул стремление показать страну иностранным болельщикам. "В Минске уже проводилось немало крупных международных мероприятий, но предстоящие игры - это шанс для всех, кто еще не так хорошо знаком с нашей страной, узнать ее лучше", - рассказал Сергей Ковальчук. По его словам, опыт проведения чемпионата мира по хоккею 2014 года показал, что наибольшее число фанатов приезжает из России, поэтому наплыва любителей спорта из этой страны ожидают и в 2019 году.

У министра также поинтересовались, какое количество медалей планируют завоевать белорусские атлеты на домашних играх. "Рассчитываем, что наши спортсмены выступят не хуже, чем на I Европейских играх в Баку, где в активе сборной было 43 медали. Особые надежды белорусская команда связывает с выступлением в единоборствах, художественной гимнастике, пляжном футболе и баскетболе 3х3", - отметил Сергей Ковальчук.

Директор фонда Георгий Катулин на встрече с журналистами рассказал о том, что делается в Минске к II Европейских играм. "Учитывая, что в стартах примут участие 4 тыс. атлетов, значительно будет расширен жилой фонд, откроется поликлиника. В Минске преобразится транспортная логистика, значительно улучшится перемещение по городу. Более широкое использование находит электротранспорт. Подготовка к стартам в самом разгаре, в штате дирекции много хорошо обученных специалистов, имеющих опыт организации Олимпиады в Сочи и Европейских игр в Баку", - рассказал он.

Журналисты интересовались также, когда стартует эстафета "Пламя мира", спрашивали об истории создания талисмана II Европейских игр - Лесика, который сопровождал представителей СМИ на протяжении всей экскурсии по спортивным объектам.

Пресс-тур по Беларуси для российских журналистов проходит 11-14 декабря. Его участники - около 100 человек - представители СМИ, эксперты и блогеры из разных регионов России. На протяжении этих дней гости посетили Витебскую и Минскую области, город Минск, знакомились с работой промышленных и сельскохозяйственных предприятий, социально-культурных и спортивных объектов. 14 декабря состоится главное мероприятие пресс-тура - встреча Президента Беларуси Александра Лукашенко с представителями российского медийного сообщества.-0-

Фото Рамиля Насибулина