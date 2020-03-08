Российский лыжник Александр Большунов выиграл 50-километровый масс-старт на этапе КМ в Норвегии

8 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россиянин Александр Большунов выиграл 50-километровую гонку с масс-старта классическим стилем на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Норвегии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Результат россиянина на финише 2 часа 08 мин. 05,3 сек. Остальные места на пьедестале остались за норвежцами. Показавший второе время Симен Хегстад Крюгер уступил Александру Большунову 0,9 сек. Бронзовый призер гонки Эмиль Иверсен оказался медленнее победителя на 19,5 сек.

Белорусский лыжник Михаил Семенов завершил гонку с 41-м результатом (2 часа 17 мин. 35 сек).

Александр Большунов благодаря этой победе выиграл Малый хрустальный глобус в дистанционных гонках.

Россиянин является лидером общего зачета Кубка мира. В его активе 2073 очка. У ближайшего преследователя норвежца Йоханнеса Клебо 1663 балла. Следующий этап Кубка мира пройдет в канадском Квебеке с 14 по 15 марта. -0-