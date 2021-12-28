Рождественская гонка в немецком Рупольдинге пройдет без белорусских биатлонистов

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в немецком Рупольдинге состоится традиционная Рождественская гонка биатлонистов. На этот раз представители Беларуси в ней участвовать не будут, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Ранее лучшая на сегодняшний день белорусская биатлонистка Динара Алимбекова объявила, что она и Антон Смольский получили приглашение выступить в Рупольдинге, но были вынуждены отказаться. Кроме белорусов, от выступления решили отказаться биатлонисты Норвегии и Франции.

Таким образом, в сегодняшних стартах выступят десять дуэтов. Среди них две команды Германии - Ванесса Хинц и Бенедикт Долль; Янина Хеттих и Эрик Лессер. Кроме хозяев, за награды поспорят биатлонисты Украины - Юлия Джима и Дмитрий Пидручный, России - Евгения Буртасова и Матвей Елисеев, Австрии - Лиза Тереза Хаузер и Феликс Ляйтнер, Чехии - Маркета Давидова и Михал Крчмарж, Финляндии - Мари Эдер и Теро Сеппяля, Италии - Доротея Вирер и Лукас Хофер, Швейцарии - Лена Хекки и Йоша Буркхальтер, Канады - Эмма Ландер и Скотт Гоу.

Сначала состоится масс-старт, по итогам которого команды проведут гонку преследования. Телеканал "Беларусь 5" начнет прямую трансляцию из Рупольдинга в 20.10.

С 2002 года Рождественская гонка проводилась в немецком Гельзенкирхене на стадионе футбольного клуба "Шальке-04". Однако и в прошлом году, и в этом она была перенесена в связи коронавирусными ограничениями. По той же причине сегодняшнее шоу пройдет без зрителей.-0-