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05 января 2020, 21:29

Рождественский турнир любителей хоккея может в будущем проходить под эгидой IIHF - Фазель

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель. Фото из архива
Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель. Фото из архива

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель не исключил, что Рождественский международный турнир любителей хоккея на приз Президента Беларуси может в будущем проходить под эгидой организации. Об этом он заявил в эфире программы "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

Рене Фазель подчеркнул, что подобные любительские соревнования есть в Северной Америке, среди Скандинавских стран. Рождественский турнир в Минске проводится на протяжении многих лет, успел зарекомендовать себя и с каждым годом становится все более популярным. "Возможно, стоит придать ему статус официального и проводить под эгидой Международной федерации хоккея. Тем более, здесь представлена и наша команда. Надеюсь, будущий глава организации найдет возможность это сделать", - отметил он.

Рене Фазель считает Рождественский турнир важным событием для любителей хоккея. "Здесь собрались хоккеисты, которые представляют более чем 20 стран. Это такое своеобразное единение – большая семья вернулась на лед. И я благодарен Президенту Беларуси Александру Лукашенко за идею проведения таких соревнований и, что более важно, за ее успешную реализацию на протяжении вот уже 16 лет", - сказал он.

Рене Фазель признался, что сейчас, когда путешествует по России, участвует в ветеранских соревнованиях, иногда работает в качестве судьи. "С каждым годом, конечно, становлюсь старше, но тем не менее обслуживать подобные матчи для меня все еще возможно. Пожалуй, я рассудил бы финал Рождественского турнира", - добавил он.

Глава Международной федерации хоккея назвал Беларусь страной с богатыми спортивными традициями, где уделяется большое внимание развитию различных видов спорта, в том числе хоккея. Он видит значительный потенциал в инвестировании в детский хоккей.

"Следуя примеру России, мне кажется, необходимо создавать академии. Нужно целенаправленно усиливать работу в детских школах, заинтересовывать специалистов, чтобы они хотели тренировать подрастающее поколение хоккеистов. Тогда ребята, которым от 6 до 18 лет, будут оставаться в этом виде спорта", - считает Рене Фазель.

Говоря о проведении в 2021 году чемпионата мира по хоккею в Минске и Риге, он высказал уверенность в том, что первенство пройдет на высоком уровне.

"В 2014 году в Минске был прекрасный турнир – просто фантастическая атмосфера и сумасшедшая поддержка фанатов. Конечно, многое зависит от того, как выступит команда-хозяйка. Надеюсь, ваша сборная покажет хороший хоккей. Что касается организации, то полностью уверен, что будет отличное состязание, кстати, не только в Минске, но и в Риге. Безусловно, эпицентром мирового форума станет Беларусь. Множество зарубежных хоккейных болельщиков приедут именно сюда поддержать свои команды. Плюс решающие матчи пройдут на "Минск-Арене", - отметил Рене Фазель.-0-

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