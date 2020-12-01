Рождественский турнир на приз Президента Республики Беларусь отменен

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Успевший заслужить славу чемпионата мира среди любителей хоккея Рождественский международный турнир на приз Президента Беларуси в 2021 году не состоится. Причина - уже ставшая привычной для многих спортивных соревнований неблагоприятная эпидемиологическая ситуация, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Федерации хоккея Беларуси.

В этом году многие престижные турниры были отменены по причине распространения коронавируса. Учитывая возраст участников Рождественского турнира, невозможность проведения тренировочных сборов команд в большинстве участвующих стран и рекомендации Всемирной организации здравоохранения по снижению рисков распространения вирусных инфекций, было принято решение о его отмене.

Рождественский международный турнир любителей хоккея на приз Президента Республики Беларусь ежегодно проходил в Минске с 2005 года. Команда Президента Беларуси выигрывала турнир 13 раз: в 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 и 2020 годах. Россияне занимали первое место трижды - в 2007, 2011 и 2015 годах. Всего же за историю проведения турнира в борьбу за главный трофей вступали игроки более чем из 30 стран.-0-