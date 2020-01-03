Рождественский турнир по организации не уступает чемпионатам мира - глава Эстонского хоккейного союза

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рождественский турнир любителей хоккея на приз Президента Беларуси не уступает по организации чемпионатам мира. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал игрок дружины IIHF, глава Эстонского хоккейного союза Рауно Паррас.

"Эмоции только самые положительные. Зрители, не жалея сил, поддерживают команды. Это очень здорово, приятно находиться на льду, - сказал Рауно Паррас. - Беларусь - гостеприимная страна, все прекрасно организовано. Я был на многих чемпионатах мира и могу сказать, что организаторы Рождественского турнира создали отличные условия".

Все матчи Рождественского турнира проходят на льду минской "Чижовка-Арены". Впервые в истории соревнований выручка от продажи билетов на вечерние матчи, проходящие на большой арене, будет направлена на благотворительность: средства будут перечислены в Мозырский детский дом. Его воспитанники смогут посетить матчи Рождественского турнира. Цена билетов на вечерние игры, проходящие на главной площадке "Чижовка-Арены", - Br5. На все остальные матчи вход свободный.

Год назад свой 12-й титул победителей этих состязаний завоевала хоккейная команда Президента Беларуси, выигравшая в финале у россиян со счетом 8:5. Бронза досталась финским хоккеистам, обыгравшим в матче за третье место представителей ОАЭ - 6:3.

Организаторы турнира - Президентский спортивный клуб, Федерация хоккея Беларуси, Министерство спорта и туризма, Минский городской исполнительный комитет.-0-