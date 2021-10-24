"Рух" не удержал победу над жодинскими торпедовцами в матче чемпионата Беларуси

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты брестского "Руха" не смогли удержать победу над жодинским "Торпедо-БелАЗом" в гостевом матче 27-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Брестчане дважды вели с перевесом в два мяча - 2:0 и 3:1, но торпедовцы сумели спасти игру, добившись ничьей - 3:3.

В другом сегодняшнем матче футболисты мозырской "Славии" разгромили на выезде "Минск" с результатом 6:0. По голевому дублю оформили Глеб Жердев и Новак Курбанов. После этой победы мозырян футболисты "Сморгони" потеряли все шансы сохранить прописку в высшей лиге.

Результаты остальных встреч 27-го тура: "Витебск" - "Шахтер" (Солигорск) - 1:2, "Гомель" - "Энергетик-БГУ" (Минск) - 4:0, "Неман" (Гродно) - БАТЭ (Борисов) - 0:2, "Слуцк" - "Сморгонь" - 2:0, "Динамо" (Брест) - "Ислочь" (Минский район) - 1:0.

Турнирное положение: "Шахтер" - 65 очков (25 матчей), БАТЭ - 58 (27), "Динамо" (Минск) - 57 (27), "Гомель" - 52 (26), "Рух" - 52 (27), "Динамо" (Брест) - 37 (27), "Витебск" - 34 (27), "Ислочь" - 34 (27), "Неман" - 30 (27), "Торпедо-БелАЗ" - 30 (26), "Минск" - 29 (26), "Энергетик-БГУ" - 29 (27), "Слуцк" - 28 (27), "Славия" - 27 (26), "Сморгонь" - 16 (27), "Спутник" - 7 (27).

Бомбардирскую гонку возглавляет нападающий "Шахтера" Дембо Дарбо, забивший 18 мячей, на два гола меньше в активе Андрея Соловья.

В ближайшую среду, 27 октября, "Шахтер" может завоевать свой второй подряд чемпионский титул, если выиграет в гостях у "Гомеля" в перенесенном матче 15-го тура.-0-