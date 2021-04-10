"Рух" обыграл футболистов "Ислочи" в чемпионате Беларуси

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси среди команд высшей лиги сегодня проходят очередные встречи 4-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первой из них футболисты брестского "Руха" обыграли в гостях "Ислочь" из Минского района со счетом 1:0. Брестчане на протяжении всей игры владели инициативой, но только на 60-й минуте их капитан Артем Рахманов сумел поразить ворота хозяев поля.

В центральном поединке сегодняшнего игрового дня в динамовском дерби брестчане примут минских одноклубников. На старте турнира обе динамовские команды одержали по две виктории и по разу сыграли вничью. Также сегодня футболисты "Слуцка" сыграют на своем поле с жодинским "Торпедо-БелАЗом".

Вчера в стартовом матче этого тура дебютант высшей лиги речицкий "Спутник" одержал первую победу, одолев в Минске столичный "Энергетик-БГУ" с минимальным перевесом 1:0. Победу гостям принес никарагуанский легионер Ариагнер Смит, отличившийся на 77-й минуте игры. Это первый гол речицкой команды в нынешнем сезоне.

Лидер турнира "Шахтер" 11 апреля примет в Солигорске футболистов "Сморгони". Также в воскресенье "Минск" сыграет на своей арене с борисовским БАТЭ, в Мозыре местная "Славия" встретится с "Витебском", а "Гомель" у себя дома будет соперничать с гродненским "Неманом".

Положение команд: "Шахтер" - 9 очков, "Динамо" (Брест) - 7, БАТЭ - 7, "Динамо" (Минск) - 7, "Торпедо-БелАЗ" - 6, "Рух" - 6, "Ислочь" - 6, "Энергетик-БГУ" - 4, "Гомель" - 4, "Минск" - 4, "Спутник" - 3, "Неман" - 2, "Витебск" - 2, "Славия" - 1, "Сморгонь" - 1, "Слуцк" - 1.

Бомбардирскую гонку возглавляют Андрей Соловей ("Гомель"), Дембо Дарбо ("Шахтер"), Шахбоз Умаров (БАТЭ), забившие по 3 мяча.-0-