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08 мая 2020, 08:07

Руководство "Формулы-1" не исключает отмены сезона 2020 года

Фото EPA - EFE
Фото EPA-EFE
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8 мая, Минск/ Корр. БЕЛТА/. Руководство чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" не исключает вариант, при котором будут отменены все Гран-при в 2020 году, но надеется начать сезон в июле. Об этом заявил исполнительный директор организации Чейз Кэри, сообщает ТАСС со ссылкой на вещательную корпорацию Би-би-си.

"Мы не можем дать никаких гарантий, что сезон вообще состоится, однако нашей целью остается проведение первого этапа 5 июля в Австрии. После этого, вероятно, проведем еще одну гонку на "Ред Булл Ринг" через неделю. Ожидаем, что Гран-при в Европе пройдут без болельщиков, но надеемся на открытие для посещения более поздних этапов. У нас оптимистичные настроения по поводу того, сколько трасс смогут принять этапы чемпионата мира, чувствуем, что наши позиции по возвращению к гонкам окрепли", - отметил Чейз Кэри.

Из-за пандемии коронавируса календарь "Формулы-1" претерпел серьезные изменения. Ранее были отменены Гран-при в Австралии, Монако и Франции, на неопределенный срок перенесены этапы в Бахрейне, Вьетнаме, Канаде, Китае, Нидерландах, Испании, Азербайджане и Канаде. Российский этап запланирован на 25-27 сентября.-0-

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