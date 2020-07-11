Руководство НХЛ планирует начать следующий сезон 1 декабря

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следующий регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги (НХЛ) может стартовать 1 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал TSN.

В субботу стало известно, что текущий сезон НХЛ возобновится 1 августа. Турнир был приостановлен 13 марта на неопределенный срок из-за ситуации с коронавирусом. 26 мая комиссар НХЛ Гэри Беттмэн объявил о досрочном завершении регулярного чемпионата. Борьбу за Кубок Стэнли продолжат 24 команды, имевшие наибольший процент набранных очков на момент объявления перерыва из-за пандемии.

НХЛ и Ассоциация игроков лиги (NHLPA) договорились о продлении коллективного соглашение до 2026 года. В нем присутствует информация об ориентировочной дате старта сезона 2020/2021. Регулярный чемпионат планируется начать 1 декабря. Тренировочные лагеря клубы смогут открыть 17 ноября.

Ранее комиссар Гэри Беттмэн выразил надежду, что следующий сезон пройдет в полном формате (команды проведут по 82 матча в регулярном чемпионате). Также было сказано о нежелании лиги совпадать с планируемым началом сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), который должен стартовать 25 декабря.-0-