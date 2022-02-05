Рыженков: шестое место в смешанной эстафете заработано в борьбе

5 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Шестое место белорусских биатлонистов - это высокая позиция, заработанная в напряженной борьбе. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА старший тренер женской команды Олег Рыженков.
"Впереди нас только топы мирового биатлона на сегодняшний день - норвежцы, французы, россияне, шведы и немцы. При другом стечении обстоятельств можно было бы говорить о неудаче или провале. Но сегодня сильнейшие мира сего не проявили слабости и не позволили никому вмешаться в борьбу за медали. Не всем удается сразу адаптироваться к местному ветру и холоду. Все еще впереди", - считает тренер.
Сегодня в первой медальной олимпийской гонке - смешанной эстафете - белорусские биатлонисты Динара Алимбекова, Анна Сола, Никита Лобастов и Антон Смольский до конца сражались за высокие места, но в итоге финишировали шестыми.
В понедельник, 7 февраля, в Чжанцзякоу состоится женская индивидуальная гонка на 15 км с четырьмя огневыми рубежами.-0-