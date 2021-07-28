28 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Саблисты Республики Корея выиграли золото командного турнира Олимпиады в Токио, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В решающем поединке они уверенно победили соперников из Италии - 45:26. Встреча прошла с явным преимуществом азиатской дружины, которая планомерно наращивала свое преимущество и добилась успеха.

Бронзовые награды на счету команды Венгрии, которая в гораздо более упорном поединке за третье место выиграла у сборной Германии - 45:40.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и стартовали 23 июля 2021 года. Беларусь на Олимпиаде представляют 108 спортсменов, которые выступают в 20 видах спорта.-0-