Самым дорогим футболистом в мире назван француз Килиан Мбаппе

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нападающий французского "ПСЖ" и сборной Франции Килиан Мбаппе стал самым дорогим футболистом в мире. Такие данные Приводит центр CIES Football Observatory, который провел специальные исследования. По информации центра, стоимость Мбаппе - 216,5 млн евро. Он стал единственным футболистом, чья стоимость выше 200 млн евро.

На втором месте - нападающий английского "Тоттенхэма" и сборной Англии Гарри Кейн. Его стоимость оценена в 197,3 млн евро. Тройку лидеров замыкает форвард национальной команды Бразилии и "ПСЖ" Неймар. Он стоит 197 млн евро.-0-