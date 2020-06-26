Саснович и Колодынска вышли в финал открытого чемпионата Беларуси по теннису

Александра Саснович. Фото Белорусской теннисной федерации

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Александра Саснович и Яна Колодынска стали финалистками женского одиночного разряда открытого чемпионата Беларуси по теннису, сообщает корреспондент БЕЛТА. Сегодня в полуфинале Александра Саснович, посеянная под первым номером, переиграла Юлию Готовко - 6:4, 6:1. В решающем поединке 27 июня соперницей Саснович будет еще одна белорусская теннисистка Яна Колодынска, разгромившая в полуфинальном матче Татьяну Сосновскую - 6:0, 6:0. В мужском одиночном разряде первым в финал пробился Иван Лютаревич, одолевший в трехчасовом полуфинальном поединке Ярослава Шило - 4:6, 7:6 (7:4), 6:4. Его соперником в решающем матче будет первый номер посева россиянин Аслан Карацев, который взял верх над Александром Згировским - 4:6, 6:3, 6:1. В финале состязаний смешанных пар Александра Саснович и Иван Лютаревич будут соперничать с Лидией Морозовой и Андреем Василевским. В соревнованиях женского парного разряда за чемпионский титул Юлия Готовко и Анна Кубарева спорят с Аленой Фалей и Кристиной Дмитрук. В финале мужского парного разряда Иван Лютаревич и Александр Згировский встречаются с Тимофеем Басалыго и Владимиром Филипповичем. Открытое белорусское первенство завершится 27 июня.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!