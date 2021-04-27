Саснович победила на старте квалификации теннисного турнира в Мадриде

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На открытых грунтовых кортах Мадрида стартовал квалификационный этап турнира категории WTA 1000, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусская теннисистка Александра Саснович, занимающая 92-е место в мировом рейтинге, встречалась в первом раунде с испанкой Джессикой Бузас Манейро, у которой 640-я позиция, и победила в трехсетовом поединке - 7:5, 4:6, 6:1.

Завтра в решающем матче за выход в основную сетку соперницей белоруски будет немецкая теннисистка Лаура Зигемунд (59-й номер мирового рейтинга).

Турнир в испанской столице завершится 8 мая.-0-