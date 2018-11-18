Сборная Беларуси по футболу победила Сан-Марино и вышла в плей-офф Лиги наций

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по футболу победила на выезде Сан-Марино со счетом 2:0 и вышла в плей-офф Лиги наций, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Матч шестого тура проходит в Серравалле. Белорусская команда с первых минут чаще владела мячом, и Станислав Драгун, воспользовавшись пасом Антона Сароки, на 8-й минуте открыл счет ударом из штрафной площади. Гости имели еще несколько перспективных моментов, которые могли позволить им увеличить преимущество в счете, но не смогли использовать выгодные моменты.

После перерыва, на 54-й минуте матча, белорусы провели быструю атаку правым флангом. Станислав Драгун сделал передачу в центр вратарской площади, где Антон Сарока переправил мяч в сетку - 2:0.

В первом круге Лиги наций (лига D) белорусские футболисты разгромили Сан-Марино на поле минского стадиона "Динамо" со счетом 5:0. подопечные Игоря Криушенко дважды победили Люксембург - 1:0 (дома) и 2:0 (в гостях), а также два раза сыграли вничью с Молдовой с одинаковым счетом 0:0. Команда Беларуси осталась единственной из 55 участников Лиги наций, кто не пропустил ни одного гола на групповой стадии.

В другом матче шестого тура группы 2 сборные Молдовы и Люксембурга сыграли вничью - 1:1.

Итоговое положение: Беларусь - 14 очков (6 матчей, разницая мячей - 10-0), Люксембург - 10 (6), Молдова - 9 (6), Сан-Марино - 0 (6).

Первое место в группе 2 позволило белорусским футболистам выйти в лигу C Лиги наций, а также наша сборная получила возможность в марте 2020 года побороться за попадание на чемпионат Европы 2020 года с тремя другими победителями групп в лиге D.-0-