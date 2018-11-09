Сборная Беларуси по хоккею U-17 обыграла Казахстан на Кубке Президентского спортивного клуба

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юниорская сборная Беларуси по хоккею (U-17) обыграла Казахстан со счетом 6:2 (2:0, 1:1, 3:1) на Кубке Президентского спортивного клуба в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Хозяева площадки на малой ледовой площадке в "Чижовка-Арене" сумели в первом периоде забросить дважды. Комфортное преимущество позволило белорусам контролировать ход встречи и добиться успеха.

В другой игре второго тура Россия была сильнее Латвии со счетом 6:2.

Соревнования завершатся в "Чижовка-Арене" 10 ноября. В заключительный день команда России сыграет с Казахстаном, а Беларусь встретится с Латвией.

Розыгрыш Кубка Президентского спортивного клуба проводится на постоянной основе с 2007 года. В прошлом году победителем турнира стала команда России. Юные белорусские хоккеисты трижды выигрывали почетный трофей: в 2008, 2009 и 2014 годах.-0-

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