Сборная Беларуси по мини-футболу обыграла Молдову в товарищеском матче

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по мини-футболу одержала победу над командой Молдовы со счетом 3:1 в первом домашнем товарищеском матче, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встреча на паркете столичного спорткомплекса МАПИД прошла с преимуществом хозяев. В середине первого тайме Дмитрий Рябцев вывел белорусов вперед, после перерыва Владимир Жигалко и Артем Козел еще дважды поразили ворота гостей, на что те ответили эффектным голом Андриана Лашку.

Второй спарринг белорусской и молдавской сборных состоится 8 ноября в минском дворце спорта "Уручье" (начало в 12.00).

Эти матчи для обеих команд являются проверкой сил перед стартом в отборочном турнире чемпионата Европы 2022 года. Сборная Беларуси выступит в 5-й квалификационной группе, где ее соперниками будут спортсмены из Венгрии, Казахстана и победитель матчей Кипр - Израиль. Молдаванам предстоит сыграть в 3-й группе против Словакии, Азербайджана и победителя встреч сборных Греции и Турции. В финальную стадию континентального первенства, которая пройдет в начале 2022 года в Нидерландах, напрямую попадут победители восьми отборочных групп, а также лучшие шесть команд из занявших вторые места.-0-