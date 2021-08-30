Сборная Беларуси по мини-футболу проиграла иранцам в первом спарринге в Минске

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30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по мини-футболу неудачно провела первый из двух товарищеских матчей с командой Ирана в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Встреча на площадке столичного спорткомплекса "Уручье" началась с атак гостей, которые вышли вперед на исходе первой минуты. Затем белорусы восстановили равновесие, но потом иранцы полностью завладели инициативой и в итоге выиграли с крупным счетом 8:2. В составе белорусской дружины голы забили Артем Козел и Владислав Селюк.
Завтра соперники встретятся вновь.
После спаррингов с иранцами команда Александра Савинцева отправится в Батуми, где 3 и 4 сентября проведет два контрольных поединка со сборной Грузии.-0-