Сборная Беларуси по мини-футболу проиграла итальянцам и потеряла шансы пробиться в финальную часть ЧМ-2020

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по мини-футболу потерпела второе поражение в элитном раунде квалификации чемпионата мира в португальском Повоа-де-Варзим, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в матче второго тура группы А белорусы уступили команде Италии со счетом 3:5. На 6-й минуте игры Джулио Де Оливейра вывел итальянцев вперед, через 3 минуты Мурило Ферейра забил второй мяч в белорусские ворота, однако через минуту Василий Жариков сократил разрыв до минимума.

Белорусы бросились сравнивать счет, но соперники успешно оборонялись и до перерыва Джулио Де Оливейра и Виктор Мелло сумели еще дважды празить ворота Владимира Стремилова.

Вскоре после возобновления игры Владислав Селюк забил второй мяч, затем вновь отличился Мурило Ферейра, а за 3 секунды до финальной сирены Владимир Жигалко установил окончательный счет - 5:3 в пользу Италии.

После этого поражения белорусы потеряли шансы пробиться в финальную часть мирового первенства. На старте турнира подопечные Александра Савинцева уступили хозяевам турнира португальцам (1:2), а 2 февраля завершат состязания встречей с командой Финляндии. В первом туре финны сыграли вничью с итальянцами (2:2), а сегодня встретятся с командой Португалии.

Белорусы уступили португальцам в квалификации ЧМ по мини-футболу В первом матче группы А в португальском Повоа-де-Варзим с хозяевами турнира белорусы вышли вперед в самом конце первого тайма после точного удара Павла Раговика.

Турнирное положение: Италия - 4 очка (2 матча), Португалия - 3 (1), Финляндия - 1 (1), Беларусь - 0 (2).

В хорватском Осиеке, где соревнуются команды квартета С, уже прошли встречи двух туров. Положение команд: Хорватия - 6 очков, Азербайджан - 3, Россия - 3, Словакия - 0. В субботу состоятся заключительные матчи: Словакия - Азербайджан, Хорватия - Россия.

Составы остальных групп элитного раунда:

В - Сербия (хозяин турнира), Испания, Украина, Франция;

D - Чехия (хозяин турнира), Словения, Румыния, Казахстан.

Победители четырех групп элитного раунда получат прямые путевки в финальную стадию ЧМ-2020, а команды, занявшие вторые места, проведут в апреле стыковые поединки за два оставшихся пропуска.

Финальная часть мирового первенства с участием 24 лучших команд планеты пройдет с 12 сентября по 4 октября в Литве.-0-