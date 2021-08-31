Сборная Беларуси по мини-футболу уступила иранцам во втором контрольном матче в Минске

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по мини-футболу во второй раз проиграла иранцам в товарищеском матче в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня белорусы уступили гостям с результатом 1:5. Единственный мяч в составе хозяев забил Антон Матвеенко.
Вчерашняя встреча на площадке столичного спорткомплекса "Уручье" также прошла с преимуществом иранцев, которые выиграли с крупным счетом 8:2. В составе белорусской дружины голы забили Артем Козел и Владислав Селюк.
После спаррингов с иранцами команда Александра Савинцева отправится в Батуми, где 3 и 4 сентября проведет два контрольных поединка со сборной Грузии.
Иранская команда продолжит подготовку к финальному этапу чемпионата мира, который пройдет в Литве с 12 сентября по 3 октября. На прошлом мировом первенстве, проходившем в 2016 году в Колумбим, иранцы стали обладателями бронзовых наград.-0-