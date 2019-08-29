Сборная Беларуси по мини-футболу второй раз обыграла азербайджанцев в товарищеском матче

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по мини-футболу во второй раз обыграла команду Азербайджана в товарищеском матче, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После виктории в Минске со счетом 5:2 белорусы обыграли южан и в Борисове - 4:2. В составе победителей во втором спарринге дважды отличился Антон Гусаков, еще по голу забили Сергей Силивончик и Максим Евдокимов. Игрой белорусской дружины впервые руководил исполняющий обязанности главного тренера Александр Савинцев. Он сменил Андрея Толмача, ставшего недавно генеральным директором ФК "Динамо-Минск".

Для белорусов и азербайджанцев прошедшие контрольные встречи стали этапом подготовки к отборочному турниру чемпионата мира - 2020. В конце октября в Италии сборная Беларуси в 4-й квалификационной группе будет соперничать за выход в следующий отборочный этап с хозяевами, а также с командами Англии и Венгрии. Азербайджан примет турнир в 3-й группе, где также сыграют команды Словакии, Черногории и Молдовы. Борьбу за выход в финальную стадию мирового первенства продолжат по две лучшие сборные из восьми квартетов. Решающий этап чемпионата планеты пройдет осенью 2020 года в Литве.-0-