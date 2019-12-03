Сборная Беларуси по мини-футболу выиграла турнир в Иране

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по мини-футболу стала победителем международного турнира в иранском Мешхеде, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в заключительном матче белорусы в упорной борьбе нанесли поражение хозяевам соревнований чемпионам Азии и бронзовым призерам ЧМ иранцам со счетом 3:2.

Уже на исходе первой минуты гости оказались в роли догоняющих, но не собирались сдаваться. До перерыва Сергей Крыкун и Антон Гусаков забили два мяча, в самом начале второго тайма иранцы сравняли счет, а потом Владимир Жигалко забил победный мяч.

На старте турнира подопечные Александра Савинцева обыграли команду Словакии со счетом 4:1. Сборная Ирана в первом туре сыграла вничью с командой Словакии - 5:5.

Итоговое положение: Беларусь - 6 очков (разница мячей - 7-3), Иран - 1 (7-8), Словакия - 1 (6-9).

Для сборной Беларуси этот турнир стал одним из этапов подготовки к элитному раунду отборочного турнира чемпионата мира. В начале 2020 года белорусы отправятся в Португалию, где их соперниками по группе А будут хозяева турнира, а также команды Италии и Финляндии.-0-