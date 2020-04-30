Сборная Беларуси по пляжному футболу начала тренировочный сбор в Минске

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по пляжному футболу начала недельный учебно-тренировочный сбор в Минске. В отсутствие главного тренера испанца Николаса Альварадо занятиями руководит его белорусский коллега Дмитрий Рубненко, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Перед началом тренировочного процесса Николас Альварадо провел специальную видеоконференцию, на которой обозначил план тренировок и дал индивидуальные установки игрокам и тренерскому штабу.

На площадке СОК "Олимпийский" в эти дни к сезону готовятся:

вратари - Валерий Макаревич, Константин Магалецкий, Владимир Устинович, Данила Сокол;

полевые игроки - Вадим Бокач, Илья Савич, Антон Акулич, Иван Константинов, Никита Чайковский, Юрий Петровский, Денис Самсонов, Иван Миранович, Олег Гапон, Артем Дрозд, Евгений Новиков.

Сбор, который завершится 5 мая, направлен на подготовку главной команды страны к участию в квалификации чемпионата мира 2021 года, а также в очередном розыгрыше Евролиги. Во время занятий запланирован комплекс организационно-практических мер согласно рекомендациям РНПЦ спорта о санитарно-противоэпидемических мероприятиях.

В прошлом сезоне белорусы впервые в истории пробились в финальную стадию чемпионата планеты по пляжному футболу, в Евролиге сборная Беларуси второй год подряд заняла 5-е место среди сильнейших команд Старого Света. В апрельском рейтинге национальных сборных Беларусь занимает 15-е место, на первой позиции Португалия, второй идет команда Бразилии, третье место у Италии, Россия на 4-й строке, Иран замыкает пятерку лидеров.-0-